Nokia 9 PureView Krijgt Geen Android 11-update

Slechts nieuws voor mensen met een Nokia 9 PureView. Nokia heeft namelijk laten weten dat het bedrijf geen Android 11-update zal uitrollen naar deze smartphone. De Nokia 9 PureView verscheen in 2019 op de markt en viel op door zijn opmerkelijke camera.

In maart 2019 bracht Nokia de Nokia 9 PureView op de markt, die is uitgerust met vijfdubbele camera. De smartphone draaide bij de lancering op Android 9 Pie en kreeg later een update naar Android 10. Nokia beloofde twee jaar Android-updates uit te rollen, maar de fabrikant komt deze belofte nu niet na. De Nokia 9 PureView krijgt namelijk geen Android 11-update.

Deze informatie staat op de officiële website van Nokia in Polen. De camera-software en functies op de Nokia 9 PureView zou niet compatibel zijn met Android 11, en daardoor gaat de kracht van de smartphone verloren, aldus de fabrikant. Om het goed te maken krijgen consumenten in Polen met een Nokia 9 PureView 50 procent korting op een nieuwe smartphone van Nokia met Android 11. Tot nu toe is deze deal alleen in Polen aangeboden, maar het is mogelijk dat consumenten in andere landen straks ook met 50 procent korting een nieuwe smartphone mogen kopen.

