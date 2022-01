Energieverbruik In Huis Beheren Op Je Smartphone

Een leven zonder smartphone is vrijwel niet meer mogelijk. Bijna alles is tegenwoordig te regelen met de slimme computer die we altijd in onze broekzak bij ons dragen. Slechts in uitzonderlijke gevallen pakken we onze PC of laptop erbij, bijvoorbeeld wanneer we veel moeten typen. Een van de nieuwste zaken die we steeds makkelijker op onze smartphone kunnen beheren is de energieverbruik in huis.

Het gasverbruik, stroomverbruik en de opbrengst van je zonnepanelen, alles is tegenwoordig eenvoudig terug te vinden via handige Android-apps die energieleveranciers uitbrengen om het consumenten wat makkelijker te maken. Er zijn ook applicaties die niet in handen zijn van een energieleverancier. In beide gevallen moet je wel vrijwel altijd beschikken over een slimme thermostaat, zodat je smartphone regelmatig up-to-date statistieken op kan halen.

UMeter is zo’n app die je een overzichtelijk inzicht geeft in je energieverbruik en de opbrengst van je zonnepanelen. Met jouw toestemming kan de UMeter-app de meterstanden automatisch uitlezen via je slimme meter. Bij UMeter gaat het niet om real time statistieken, want het duurt een dag voordat de gegevens te zien zijn in je UMeter-app. Wanneer je wél realtime-inzicht wilt dan zul je een bijbehorend apparaat moeten aanschaffen die dit mogelijk maakt.

Een andere populaire app is ENGIE Energie NL. Met ENGIE heb je overal inzicht in je stroom en gasverbruik en kun je jouw verbruik vergelijken met die van andere huishoudens en voorgaande jaren. Ook kan de app het verbruik voor de rest van het jaar voorspellen. De vergelijkingsfunctie en voorspellingsfunctie zijn ideale hulpmiddelen om erachter te komen of je meer kunt besparen.

Er zijn nog tientallen vergelijkbare applicaties voor Android, maar als we ze allemaal moeten opnoemen zijn we nog wel even bezig. Het beste kun je bij een nieuwe energieleverancier uitzoeken met energie aanbiedingen met Android en dan ervaar je welke app goed werkt met het systeem en hardware van de specifieke gas- of stroomaanbieder.

Van welke energieverbruik-apps maken jullie gebruik om je energieverbruik in de gaten te houden? En gebruiken jullie deze app gewoon om een duidelijk overzicht te krijgen van het energieverbruik, of gebruiken jullie de app ook om er achter te komen op welke manieren je meer energie kunt besparen? Laat via de reacties hieronder weten waarvoor jullie de energieverbruik-apps voornamelijk gebruiken.