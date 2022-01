“Verkoop Opvouwbare Smartphones Dit Jaar Verdrievoudigd”

Opvouwbare smartphones worden steeds populairder, zo blijkt uit verkoopcijfers. Volgens een rapport van DSCC zijn er dit jaar drie keer zoveel opvouwbare smartphones verkocht als vorig jaar. Samsung heeft bijna de hele vouwbare smartphonemarkt in handen.

Samsung had volgens een rapport van DSCC in het derde kwartaal van 2021 maar liefst 93% van de vouwbare smartphonemarkt in handen. Het marktaandeel van Samsung zal blijven groeien en eind 2021 waarschijnlijk uitkomen op 95%. Dit is voornamelijk te danken aan het succes van de Galaxy Z Fold 3 en de Galaxy Z Flip 3. In de eerste maand na de lancering wist Samsung deze toestellen vaker te verkopen dan de Z Fold 2 en de Z Flip in totaal. De Galaxy Z Flip 3 was kort na de lancering een van de snelst verkopende smartphones in thuisland Zuid-Korea.

Nu vouwbare smartphones niet meer in de kinderschoenen staan en de prijs van dergelijke toestellen steeds verder zal dalen, verwachten we dat de verkoopaantallen de komende jaren zal blijven groeien. De overige 5% van de opvouwbare smartphonemarkt is in handen van merken als Huawei en OPPO. In 2022, wanneer de concurrentie sterker zal worden, zullen deze cijfers waarschijnlijk wel flink veranderen.

via [AW]