Samsung Galaxy S21 FE Nu In Nederland Te Bestellen

Nadat Samsung eerder deze week de Galaxy S21 FE introduceerde is de smartphone nu in Nederland te bestellen. Mensen die voor 23 januari een bestelling plaatsen krijgen gratis Galaxy Buds 2 oordopjes cadeau.

De Samsung Galaxy S21 FE is een iets voordeligere variant van de reguliere Galaxy S21. De smartphone beschikt over een 6,4-inch AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid en een resolutie van 2340 bij 1080 pixels, een Snapdragon 888-processor, 6GB of 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 4500 mAh accu met ondersteuning voor 25W snelladen, een in-display vingerafdrukscanner, een 32MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 12MP hoofdlens, een 12MP groothoeklens en een 8MP telelens met optische beeldstabilisatie.

De Samsung Galaxy S21 FE draait uit de doos op Android 12 en ontvangt in de toekomst een update naar Android 13, 14 en Android 15. De smartphone krijgt een adviesprijs mee van 749 euro en tot 23 januari ontvang je gratis de Galaxy Buds 2 t.w.v. 149 euro cadeau.

via [droidapp]