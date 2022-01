Lenovo Introduceert Nieuwe Smart Clock Essential

Lenovo heeft een nieuwe versie van de Smart Clock Essential aangekondigd. Zoals de naam al doet vermoeden gaat het om een slimme klok. De klok heeft onder andere een kleurenscherm en ondersteuning voor de Alexa-spraakassistent van Amazon. De Lenovo Smart Clock Essential is vanaf april verkrijgbaar voor 69,99 euro.

Lenovo toont de nieuwe Smart Clock Essential op de CES-technologiebeurs in de VS. De nieuwe klok is een eenvoudigere uitvoering van de Smart Clock 2, die Lenovo in juni 2021 introduceerde. De Smart Clock Essential heeft ondersteuning voor Amazon’s Alexa-spraakassistent in plaats van de Google Assistent. Alexa heeft helaas nog geen ondersteuning voor de Nederlandse taal.

De Lenovo Smart Clock Essential heeft een LCD-scherm die niet aanraakgevoelig is. Op het scherm zie je informatie zoals de tijd, je ingestelde wekkers, de weersverwachting of de titel van een muzieknummer dat wordt afgespeeld. Voor het afspelen van muziek is de wekker uitgerust met 3W speakers. De behuizing van de Smart Clock Essential heeft een stoffen afwerking en fysieke knoppen voor het aanpassen van de volume, het zetten van de wekker en het uitschakelen van Alexa.

De Smart Clock Essential kan overweg met de dockingstation van de Smart Clock 2. Dit dockingstation dient als nachtlamp en draadloze oplader. Ook heeft Lenovo een nieuwe Ambient Light Dock aangekondigd. Dit is een dockingstation met verschillende kleuren verlichting.

De Lenovo Smart Clock komt in april naar Europa in de kleuren Misty Blue- en Clay Red voor 69,99 euro. De Ambient Light Dock kost 29,99 euro.

via [AW]