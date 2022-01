Van Kleur Veranderende Vivo V23 (Pro) Aangekondigd

Vivo heeft deze week een nieuwe opvallende mid-ranger aangekondigd. De Vivo V23 en V23 Pro beschikken namelijk over een behuizing die in direct zonlicht verandert van kleur. Ook heeft Vivo aandacht besteed aan de camera’s van de smartphones.

De Vivo V23 Pro beschikt over een achterkant met zogeheten ‘Fluorite AG-technologie’. Deze techniek zorgt ervoor dat de de gouden behuizing na 30 seconden in direct zonlicht blauwgroen wordt. Wanneer je naar binnen gaat verandert de kleur van de behuizing weer naar goud.

De Vivo V23 Pro is uitgerust met een 6.56-inch AMOLED-scherm met een Full HD+-resolutie en een 90Hz verversingssnelheid, een MediaTek Dimensity 1200-processor die ook in de OnePlus Nord 2 te vinden is, 8GB of 12GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 4300 mAh accu met ondersteuning voor 44W snelladen, een in-display vingerafdrukscanner en een dubbele selfie-camera met een 50MP groothoeklens en een 8MP ultragroothoeklens. Achterop vinden we een driedubbele rear-camera met een 108MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 2MP macrolens.

De reguliere Vivo V23 beschikt over een iets kleiner 6,44-inch Full HD+ AMOLED-scherm (90Hz), een MediaTek Dimensity 920-processor, een 4200 mAh accu en een 64MP hoofdlens in plaats van een 108MP lens.

De Vivo V23 en V23 Pro zijn momenteel alleen in Azië verkrijgbaar voor een adviesprijs van zo’n 400 dollar (V23) en 600 dollar (V23 Pro). Over een aantal maanden verwachten we de smartphone echter ook in Europa, maar Europese prijzen en releasedatums hebben we nog niet.

