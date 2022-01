Specificaties Van Vivo X80-serie Uitgelekt

De Vivo X70 is nog maar een paar maanden verkrijgbaar, maar specificaties van de opvolger zijn nu mogelijk al uitgelekt. De Vivo X80-serie bestaat volgens de geruchten uit drie modellen, namelijk de reguliere Vivo X80, de Vivo X80 Pro en de Vivo X80 Pro+. Het is nog onduidelijk of de Vivo X80 ook in Nederland op de markt verschijnt.

De Vivo X80 beschikt volgens de bron over een 6,56-inch scherm met een Full HD-resolutie. De Vivo X80 Pro heeft vermoedelijk een 6,78-inch Full HD-scherm. Het scherm van de Vivo X80 Pro+ is even groot, maar heeft een hogere QHD-resolutie van 2560 bij 1440 pixels. In alle drie de gevallen gaat het om een AMOLED-scherm met een 120Hz-verversingssnelheid.

Intern vinden we een MediaTek Dimensity 8000-processor (Vivo X80), een MediaTek Dimensity 9000-processor (Vivo X80 Pro) of een krachtige Snapdragon 8 Gen 1-processor (Vivo X80 Pro+). De reguliere Vivo X80 heeft 8GB of 12GB werkgeheugen en 128GB of 256GB opslagruimte. De Vivo X80 Pro+ zou minimaal 12GB werkgeheugen hebben en maximaal 1TB aan interne opslagruimte.

Achterop de Vivo X80 vinden we een driedubbele camera met een 50MP hoofdlens, een 13MP lens en een 12MP telelens. Voor het maken van selfies heeft de smartphone een 44MP lens. De Vivo X80 Pro heeft dezelfde selfie-camera, maar heeft achterop twee 50MP lenzen in plaats van één en kan tot 5x optisch inzoomen. De Vivo X80 Pro+ heeft een extra 50MP lens voor dubbele zoom en voorop ook een 50MP lens. Opladen kan met 55W (X80) of 66W (X80 Pro en Pro+). De Pro-modellen kunnen ook draadloos opladen met een snelheid van 50W.

Als de geruchten kloppen is de Vivo X80 Pro+ een echte krachtpatser die goed kan concurreren met de vlaggenschip-smartphones van andere fabrikanten. De Vivo X70 is echter niet uitgebracht in Nederland, waardoor de kans klein is dat de Vivo X80-serie wel in ons land op de markt verschijnt.

