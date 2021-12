OnePlus 6 En OnePlus 6T Ontvangen OxygenOS 11.1.2.2-update

OnePlus heeft een nieuwe update klaarstaan voor de gebruikers van de OnePlus 6 en de OnePlus 6T. Het gaat om de update naar OxygenOS versie 11.1.2.2, die onder andere een nieuwe beveiligingspatch installeert.

Heb je een OnePlus 6 of OnePlus 6T dan kun je elk moment een notificatie ontvangen waarin staat dat je een nieuwe update kunt downloaden. De OxygenOS 11.1.2.2-update is een relatief kleine update die de beveiligingspatch van november 2021 installeert en ook een aantal stabiliteitsverbeteringen en bug-fixes met zich meebrengt. Hierdoor ben je beter beschermd tegen kwetsbaarheden in het besturingssysteem en loop je tegen minder problemen aan. Details over specifieke fixes heeft OnePlus niet gegeven.

De OxygenOS 11.1.2.2-update rolt geleidelijk uit, waardoor het even zal duren voordat de update bij iedereen is aangekomen. In de meeste gevallen hoeven gebruikers slechts een aantal dag te wachten voordat de update voor hun toestel klaarstaat.

via [droidapp]