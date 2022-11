Oppo Start Uitrol Android 13 In Nederland

Oppo Nederland heeft bekendgemaakt dat de fabrikant is begonnen met de uitrol van Android 13 in ons land. De Android 13-update komt als eerste binnen op de Oppo Find X5-serie.

Ongeveer een maand nadat Google Android 13 uitrolde naar de Pixel-smartphones, rolt Oppo deze update nu uit naar zijn vlaggenschip-smartphones. Nederland is een van de landen waar de update nu beschikbaar is voor de Oppo Find X5 en de Find X5 Pro. De update is maar liefst 5,1GB groot, dus we raden aan om de update via wifi te downloaden.

De Android 13-update komt samen met de ColorOS 13-schil en brengt verschillende nieuwe functies en verbeteringen met zich mee, waaronder een volledig vernieuwd “Aquamorphic” design van de interface. Deze interface moet eenvoudiger te bedienen zijn, is kleurrijker en bevat nieuwe animaties. Ook heeft het Always-on-display een upgrade gekregen en zijn er uitgebreidere settings en meer privacy-opties aanwezig.

Updates rollen in fasen uit, waardoor het een aantal dagen kan duren voordat de Android 13-update bij alle Oppo Find X5 (Pro)-gebruikers is aangekomen. Je ontvangt een notificatie zodra je de update kunt downloaden of je kunt handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone.

via [androidplanet]