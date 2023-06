Beelden En Prijzen Van Samsung Galaxy Watch 6 (Classic) Gelekt

Volgende maand zal Samsung zijn nieuwste smartwatch introduceren, maar beelden en prijzen van de Samsung Galaxy Watch 6 (Classic) zijn nu al opgedoken in het geruchtencircuit. De voordeligste uitvoering van de Galaxy Watch 6 krijgt een adviesprijs mee van €319,99.

De prijzen zijn gelekt door de bron Dealabs. Het gaat in dit geval om de prijzen voor de Franse markt, die iets kunnen verschillen met de prijzen in de rest van Europa. Wel geeft het een goede indicatie van wat we kunnen verwachten. De bluetooth-versie van de Samsung Galaxy Watch 6 met een 40mm behuizing kost volgens de bron €319,99. Wil je 4G-ondersteuning dan betaal je €369,99. De 40mm-variant is verkrijgbaar in de kleuren Graphite en Cream. De uitvoering met een 44mm behuizing is verkrijgbaar in de kleuren Graphite en Silver en kost €349,99 (Bluetooth) of €399,99 (4G).

Samsung zal ook de premium Galaxy Watch 6 Classic introduceren, die is uitgerust met een draaibare ring rondom het scherm waarmee je de smartwatch kunt bedienen. Dit model is verkrijgbaar met een 43mm of 47mm behuizing. De 43mm-variant is verkrijgbaar in de kleuren Black en Silver voor een adviesprijs van €419,99 (Bluetooth) of €469,99 (4G). De 47mm-variant is verkrijgbaar in de kleuren Black en Silver voor €449,99 (Bluetooth) of €499,99 (4G).

Samsung zal de Galaxy Watch 6 (Classic) introduceren tijdens een Galaxy Unpacked-evenement dat op 26 juli zal plaatsvinden in Zuid-Korea. Tijdens dit evenement krijgen we ook de Galaxy Z Flip 5, de Galaxy Z Fold 5 en de Galaxy Tab S9-serie te zien.

via [AW]