“Introductie Samsung Galaxy S22 Op 8 Februari”

De introductie van de Samsung Galaxy S22-serie zal niet lang meer op zich laten wachten, aldus de geruchten. Volgens de laatste berichten is de Zuid-Koreaanse fabrikant van plan om de vlaggenschip-smartphone op 8 februari te introduceren, waarna de Galaxy S22-serie vanaf 24 februari in de winkels ligt.

Insiders zouden tegenover Zuid-Koreaanse media hebben verteld dat we op 8 februari de Galaxy S22, Galaxy S22 Plus en Galaxy S22 Ultra te zien krijgen. Pre-orders starten een dag later, waarna de pre-orders op 21 februari verscheept worden. Vanaf 24 februari liggen de smartphones in de winkels.

Volgens eerdere geruchten krijgt de Galaxy S22 een hoger prijskaartje dan zijn voorganger. De Galaxy S22 zou een adviesprijs meekrijgen van 912 euro. De Galaxy S22 Plus kost 1119 euro en de Ultra-versie kost 1430 euro. Deze prijzen zijn overigens nog niet bevestigd. Vanwege de unieke bedragen verwachten we dat de uiteindelijke prijzen iets anders uitvallen. Ook zijn er bronnen die spreken over dezelfde prijzen als de huidige Galaxy S21. We moeten dus nog even afwachten.

De Samsung Galaxy S22 Ultra is de krachtigste van de drie smartphones en de enige met ondersteuning voor de S Pen. De smartphone krijgt onder andere een 6,8-inch LTPO AMOLED-scherm met een 120Hz-verversingssnelheid en een vierdubbele rear-camera met een 108MP hoofdlens, een 12MP groothoeklens en twee 10MP telelenzen waarmee je 3x en 10x optisch kunt inzoomen. Intern vinden we een Exynos 2200-processor.

