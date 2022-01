Nokia G50 Ontvangt Android 12-update

HMD Global heeft weer een nieuwe update uitgerold. Het gaat dit keer om de Android 12-update voor de Nokia G50. De Android 12-update brengt verschillende nieuwe functies met zich mee en komt ook al binnen bij Nederlandse Nokia G50-gebruikers.

Nadat de Nokia X10 en Nokia X20 eerder al een Android 12-update hebben ontvangen is nu de Nokia G50 aan de beurt. De Android 12-update brengt een aantal interessante aanpassingen met zich mee. Zo bevat Android 12 het nieuwe Material You-design waarbij de kleuren van de interface zich aanpassen aan de kleuren van de achtergrond en krijg je toegang tot een privacydashboard die je meer privacyopties geeft. Ook zijn er prestatieverbetering doorgevoerd. Het valt op dat de update geen nieuwe beveiligingspatch met zich meebrengt. Hierdoor blijft de patch staat op die van november 2021.

De update rolt in fasen uit waardoor het even kan duren voordat de Android 12-update bij alle Nokia G50 gebruikers is aangekomen. Je ontvangt een notificatie zodra je de update kunt downloaden of je kunt handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone.

via [droidapp]