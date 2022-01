Samsung Galaxy A52 Ontvangt Android 12-update

De afgelopen periode heeft Samsung iedere week meerdere smartphones van het bedrijf voorzien van een Android 12-updates. Dit keer is de Galaxy A52 aan de beurt. De populaire mid-ranger is een van de bestverkochte smartphones van het afgelopen jaar.

Nadat de update eerder al uitrolde naar de Galaxy A72 ontvangen gebruikers van de Samsung Galaxy A52 vanaf nu ook een update naar Android 12 met Samsung’s One UI 4-schil. De update staat op dit moment klaar voor Nederlandse en Belgische gebruikers, alhoewel het een aantal dagen kan duren voordat de update bij iedereen is aangekomen.

De Android 12-update brengt een hoop nieuwe functies en verbeteringen met zich mee. Zo is het nieuwe Material You-design toegevoegd, waarbij de kleuren van de interface zich aanpassen aan de kleuren van de gekozen wallpaper, geeft het privacydashboard meer privacy-opties en is er een uitgebreider Always On Display aanwezig. Verder zijn er een hoop kleine wijzigingen doorgevoerd, zoals de mogelijkheid om de helderheid van het scherm verder te verlagen en waarschuwingen als de microfoon of camera in gebruik is. Ook is de beveiligingspatch van januari 2022 toegevoegd.

via [droidapp]