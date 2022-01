Europese Lancering Xiaomi Redmi Note 11-serie Op 26 Januari

Xiaomi lanceerde in oktober vorig jaar de Redmi Note 11-serie voor de Chinese markt. Via Twitter heeft de fabrikant nu laten weten dat Xiaomi de Redmi Note 11-serie op 26 januari via een online evenement voor de rest van de wereld zal aankondigen.

Xiaomi heeft een wereldwijde introductie van de Redmi Note 11-serie ingepland op 26 januari. De Note 11-serie bestaat uit de reguliere Xiaomi Redmi Note 11, de Redmi Note 11 Pro en de Redmi Note 11 Plus. Aangezien Xiaomi de smartphones een aantal maanden geleden al voor de Chinese markt heeft aangekondigd weten we al over welke specificaties de smartphones beschikken.

De Xiaomi Redmi Note 11 beschikt over een een 6,6-inch Full HD+-scherm met een 90Hz verversingssnelheid, een MediaTek Dimensity 810-processor, 4GB, 6GB of 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 33W snelladen, een 16MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 8MP groothoeklens. De vingerafdrukscanner zit aan de zijkant in de aan/uit-knop en de smartphone heeft ook een 3.5mm koptelefoonaansluiting, stereo-speakers en een infraroodpoort.

De Redmi Note 11 Pro en Pro+ beschikken over een 6,67-inch AMOLED-scherm, een MediaTek Dimensity 920-processor, 6GB of 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart en een driedubbele camera met een 108MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 2MP dieptelens. De Redmi Note 11 Pro heeft een 5160 mAh accu met ondersteuning voor 67W snelladen, terwijl de Redmi Note 11 Pro+ een 4500 mAh accu heeft met ondersteuning voor 120W snelladen.

In China is de Redmi Note 11 al verkrijgbaar voor omgerekend nog geen 200 euro. Europese adviesprijzen zullen pas tijdens de wereldwijde introductie bekendgemaakt worden.

This year, our #RedmiNote11Series is ready to #RiseToTheChallenge!



Join us to witness the launch of this legend on January 26th at 20:00 (GMT+8)! pic.twitter.com/uAhHatRcN5 — Xiaomi (@Xiaomi) January 18, 2022

via [AW]