In Deze Kleuren Verschijnt De Samsung Galaxy S22 Plus

Er zijn afbeeldingen opgedoken die de Samsung Galaxy S22 Plus in alle kleuren tonen. Volgens de bron krijgen consumenten straks de keuze uit vier verschillende kleuren. Dat is één meer dan zijn voorganger. Samsung zal de Galaxy S22-serie volgens de geruchten op 8 februari officieel introduceren.

De Samsung Galaxy S21 Plus verscheen vorig jaar op de markt in de kleuren Phantom Violet, Phantom Silver en Phantom Black. Bij de Galaxy S22 Plus kunnen consumenten kiezen voor een vierde kleur. Volgens een tweet van tech-lekker Roland Quandt verschijnt de smartphone namelijk op de markt in de kleuren zwart, wit, groen en roze.









We hoeven nog maar een paar weken te wachten tot de officiële introductie van de Galaxy S22-serie en veel details zijn inmiddels al uitgelekt. Zo zijn beelden, specificaties en prijzen van de Galaxy S22, S22 Plus en S22 Ultra allemaal al opgedoken. Samsung heeft deze week ook de nieuwe Exynos 2200-processor aangekondigd, die waarschijnlijk zal worden gebruikt in de Europese modellen van de Galaxy S22-smartphones.

via [AW]