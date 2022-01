Samsung Galaxy Note 10 Lite Ontvangt Android 12-update

Samsung heeft zojuist een Android 12-update uitgerold naar de Galaxy Note 10 Lite. Samsung rolde de nieuwste versie van Android eerder al uit naar Galaxy S21-serie, Galaxy S10-serie, Galaxy Note 20-serie, verschillende smartphones in de Galaxy A-lijn en de nieuwste opvouwbare smartphones van de fabrikant.

De Android 12-update komt samen met Samsung’s One UI 4-schil en brengt verschillende verbeteringen met zich mee. De grootste wijziging is het Material You-design, waarbij de kleuren van de interface zich aanpassen aan de kleuren van de gekozen wallpaper. Ook krijgen gebruikers toegang tot een privacydashboard die gebruikers veel meer privacy-opties bieden. Een kleine maar handige wijziging is de mogelijkheid om de helderheid van het scherm verder te dimmen. Dit is handig voor mensen die hun smartphone veel in het donker gebruiken.

De update rolt nu uit in Nederland en België en brengt ook gelijk de beveiligingsupdate van januari met zich mee.

via [droidapp]