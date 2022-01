Android 12 Nu Ook Te Downloaden Op Samsung Galaxy A52s

Nadat Samsung eerder deze week Android 12 uitrolde naar de Galaxy A52, komt dezelfde update nu ook binnen op de Galaxy A52s. De update komt samen met de One UI 4-schil en de beveiligingspatch van januari 2022.

Consumenten in Nederland en België melden dat ze een Android 12-update hebben ontvangen op hun Samsung Galaxy A52s. De update brengt de nieuwe functies van Android met zich mee, installeert de nieuwste versie van Samsung’s One UI-schil en bevat de nieuwste beveiligingspatch. Na de installatie krijgen gebruikers onder andere het nieuwe Material You-design, waarbij de kleuren van de interface zich aanpassen aan de kleuren van de achtergrond. Ook krijgen gebruikers meer privacy-opties dankzij het nieuwe privacydashboard en is het mogelijk om de helderheid van het scherm verder te dimmen.

Daarnaast zijn veel kleine aanpassingen toegevoegd en achter de schermen stabiliteitsverbeteringen doorgevoerd. De beveiligingspatch van januari dicht de laatste kwetsbaarheden in het besturingssysteem.

