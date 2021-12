Opvouwbare Huawei P50 Pocket Officieel Aangekondigd

Huawei heeft zijn eerste opvouwbare smartphone met een clamshell design aangekondigd. De Huawei P50 Pocket kost ongeveer 1250 euro en gaat de concurrentie aan met de Samsung Galaxy Z Flip 3 en de Motorola Razr 5G.

Informatie over de Huawei P50 Pocket lekte eerder al uit, maar nu is de klaptelefoon met vouwbaar scherm officieel aangekondigd. Samsung en Motorola krijgen er een concurrent bij in de categorie clamshell foldables. De Huawei P50 Pocket heeft een premium uitstraling en beschikt onder andere over een 6,9-inch vouwbaar OLED-scherm met een resolutie van 2790 x 1188 pixels en een 120Hz verversingssnelheid.

De smartphone heeft ook een klein schermpje aan de achterkant van de behuizing, vlak onder de camera-module. Het gaat om een rond schermpje met een formaat van 1,04-inch en een resolutie van 340 x 340 pixels. Dit schermpje toont onder andere inkomende notificaties en is ook te gebruiken als je een selfie wilt maken. Intern vinden we een Snapdragon 888-processor met 4G-modem, 8GB of 12GB werkgeheugen, 256GB of 512GB opslagruimte, een 4.000 mAh accu met ondersteuning voor 40W snelladen, een 10,7-inch selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 40MP hoofdlens, een 13MP ultragroothoeklens die ook als macrolens te gebruiken is en een 2MP “superspectrum”. Met de superspectrum kan je controleren of je zonnebrandcrème correct hebt aangebracht of dat je je make-up hebt verwijderd.

De vingerafdrukscanner zit aan de zijkant en er is ondersteuning voor dual-SIM, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 en NM-kaartondersteuning. Google diensten ontbreken. De Huawei P50 Pocket is verkrijgbaar in de kleuren zwart, goud en diamantwit en kost in China omgerekend 1245 euro (8GB + 256GB) of 1522 euro voor de gouden premium-editie met 12GB werkgeheugen en 512GB opslagruimte. Het is nog onduidelijk wanneer de wereldwijde lancering zal plaatsvinden.

via [AW]