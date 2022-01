Officieel: Samsung Galaxy Unpacked 2022-event Op 9 Februari

De geruchten spreken al langer over een Samsung-evenement op 8 of 9 februari, maar nu is het officieel. Via een persbericht heeft de Zuid-Koreaanse fabrikant bekendgemaakt dat het Galaxy Unpacked 2022-event op 9 februari zal plaatsvinden. Tijdens de presentatie zal Samsung de Galaxy S22-serie uit de doeken doen. Deze vlaggenschip-serie bestaat uit de reguliere Galaxy S22, de Galaxy S22 Plus en de Galaxy S22 Ultra.

In een persuitnodiging schrijft Samsung het volgende: “Echte innovaties evalueren niet alleen met de wereld mee, ze helpen de wereld vorm te geven. Om de devices te creëren die ons vooruit helpen, de toekomst te herschrijven en licht in het donker te brengen, blijven we de regels van wat mogelijk is met een smartphone breken.“

Veel duidelijkheid geeft deze tekst niet, maar een bijgevoegde afbeelding laat wel duidelijk zien dat Samsung de Galaxy S22 zal introduceren. Dit is overigens geen grote verrassing, aangezien de geruchten al maanden spreken over een introductie in februari. De presentatie is live te volgen op Samsung’s YouTube-kanaal om 16:00 uur Nederlandse tijd. Na de officiële introductie zetten wij alle details van de smartphones voor jullie op een rijtje.