Nothing Teaset Phone (1) Met Nothing OS

Nothing heeft bekendgemaakt dat het bedrijf binnenkort zijn eerste smartphone zal introduceren. De smartphone heet Nothing Phone (1) en draait op Android met de Nothing OS-schil. De smartphone moet deze zomer op de markt verschijnen.

Nothing is een bedrijf dat is gestart door de voormalig OnePlus-oprichter Carl Pei. Onlangs lanceerde het bedrijf zijn eerste product, de draadloze oordopjes Nothing Ear (1). Inmiddels zijn ze de lancering van hun tweede product aan het voorbereiden, de Nothing Phone (1). Een exacte releasedatum hebben we nog niet en ook weten we nog niet hoe de smartphone er uit komt te zien. Wel weten we dat de smartphone gebruikmaakt van een Snapdragon-processor. Ook zal het bedrijf in april een preview-versie van Nothing OS uitbrengen in de vorm van een launcher.

Nothing OS brengt volgens het bedrijf alleen de beste functies van het ‘pure’ Android met zich mee. Wel voert het bedrijf aanpassing aan de interface door. De Nothing Phone (1) zal drie Android OS-updates ontvangen en vier jaar lang beveiligingsupdates.