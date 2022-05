Tele2 Verlaagt Prijzen Van Abonnementen

De telecomprovider Tele2 heeft de prijzen van een aantal abonnementen aangepast, waardoor deze abonnementen nu voordeliger uitvallen. Het gaat om tweejarige contracten met 1GB, 10GB en 20GB data. Klanten die dezelfde abonnementen voor een kortere periode afsluiten betalen een hogere prijs per maand.

Klanten van Tele2 die voor langere tijd een abonnement afsluiten betalen voortaan minder. Telecompaper schrijft dat de provider de prijzen van de tweejarige abonnementen met 1GB, 10GB of 20GB data verlaagt. Klanten betalen voortaan 1 euro per maand minder. Mensen die dezelfde bundel voor 1 jaar of maandelijks willen afnemen betalen 1 euro of 2 euro meer.

Een tweejarig abonnement met 1 GB data en 200 belminuten kost 10 euro. Voor 10GB + 200 belminuten betaal je nu 13 euro p/m en voor 20GB + 200 belminuten betaal je 16 euro p/m. Voor 2 euro extra per maand kun je de 200 belminuten omzetten naar onbeperkte bellen. De nieuwe prijzen gelden voor alle nieuwe klanten en voor klanten die hun abonnement verlengen.

via [AW]