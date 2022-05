YouTube Music Kan Nu Muziek Streamen Op Wear OS

YouTube Music is al langer beschikbaar voor Wear OS, maar het was niet mogelijk om muziek te streamen via wifi of LTE. Daar komt deze week verandering in, want Google rolt een nieuwe update uit naar de YouTube Music-app.

Google heeft via een persbericht aangekondigd dat muziek van YouTube Music vanaf deze week via een Wear OS-smartwatch gestreamd kan worden. Dit wil zeggen dat smartwatches met toegang tot wifi of LTE muziek kunnen streamen zonder het gebruik van een smartphone. Je kunt je smartphone dus thuislaten wanneer je gaat wandelen en het is niet nodig om nummers en afspeellijsten te downloaden.

De nieuwe functie is alleen beschikbaar voor mensen met een YouTube Music Premium-account. Zo’n account kost 9,99 euro per maand. Google heeft ook nog een aantal andere functies toegevoegd. Zo zorgt Smart Downloads er voor dat de nummers die je op je horloge hebt gedownload, ververst worden wanneer het is verbonden met wifi. Daarnaast kun je een nieuwe YouTube Music-tile op je Wear OS-smartwatch zetten, die snel toegang geeft tot je recent afgespeelde afspeellijst.

via [AW]