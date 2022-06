Samsung Gaat Dit Jaar 30 Miljoen Minder Smartphones Fabriceren

Samsung zal dit jaar veel minder smartphones fabriceren dan oorspronkelijk de bedoeling was. De productie voor zowel budget-smartphones als high-end smartphones in naar beneden bijgesteld. Dit schrijft een doorgaans goedgeïnformeerde Zuid-Koreaanse bron.

Volgens de bron zullen zo’n 30 miljoen minder toestellen uit de fabrieken van Samsung rollen. Er zijn drie redenen voor de verlaagde productie, namelijk de oorlog in Oekraïne, de stijgende inflatie en het nog steeds grote tekort aan componenten.

Oorspronkelijk was Samsung van plan om in 2022 zo’n 310 miljoen smartphones te produceren. Dit aantal is nu bijgesteld naar 280 miljoen. Volgens de schattingen heeft Samsung in het eerste kwartaal van dit jaar ongeveer 73,7 miljoen smartphones verkocht.

