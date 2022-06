Render Toont Samsung Galaxy S23 Ultra Met 200MP Camera

Samsung werkt aan de Galaxy S23-serie en inmiddels duiken de eerste details op in het geruchtencircuit. Zo zijn er renders opgedoken van de vermoedelijke Samsung Galaxy S23 Ultra. De smartphone is volgens de bron uitgerust met een 200MP camera.

De renders zijn gemaakt door Technizo Concept. Volgens de bron krijgt de Galaxy S23 Ultra gebogen schermranden en vinden we intern de nog onaangekondigde Snapdragon 8 Gen 2-processor. De S23 Ultra komt samen met een S Pen-stylus, die we kennen van de Note-serie. De selfie-camera zit opnieuw in een ronde uitsparing in het scherm en de schermranden zijn minimaal. De Galaxy S23 Ultra maakt volgens de geruchten gebruik van een 200MP camera. Dit wil overigens niet zeggen dat de smartphone ook 200MP foto’s maakt. Smartphonecamera’s voegen meestal namelijk meerdere pixels samen tot een grotere pixel voor meer licht.

De beelden zijn niet gebaseerd op officiële informatie van Samsung. Neem de renders daarom met een flinke korrel zout. Ook weten we helemaal niet of Samsung een oranje variant op de markt wil brengen. We moeten nog lang wachten op de officiële introductie, dus de komende maanden zal het bij geruchten blijven.

via [AW]