Nothing Phone 1 Alleen Via Invite Beschikbaar

Nothing is opgericht door Carl Pei, die ook verantwoordelijk was voor het oprichten van OnePlus. Dat beide bedrijven door dezelfde persoon zijn gestart zien we onder andere aan de manier waarop de eerste smartphone van Nothing op de markt verschijnt. Net als de OnePlus One is de Nothing Phone 1 alleen via een uitnodiging verkrijgbaar.

Net als bij de lancering van de eerste OnePlus-smartphone is de eerste Nothing-smartphone in eerste instantie alleen via een invite verkrijgbaar. Dit wil zeggen dat mensen de Nothing Phone 1 alleen kunnen bestellen als ze een uitnodiging hebben ontvangen. Hoe Nothing deze uitnodigingen verdeeld is nog niet helemaal duidelijk.

Op het YouTube-kanaal van Nothing heeft het bedrijf een aantal video’s gedeeld die ons een kijkje achter de schermen geven. Zo vertelt het bedrijf over zijn strategie en zien we fasen van de productie, zoals bijvoorbeeld de aluminium behuizing. Eerder kregen we al hands-on beelden te zien die duidelijkheid gaven over de werking van de 900 leds aan de achterkant van de opmerkelijke smartphone. De officiële introductie zal op 12 juli 17.00 uur Nederlandse tijd plaatsvinden.

via [droidapp]