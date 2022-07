Eerste Gebruikers Nothing Phone (1) Melden Schermproblemen

De eerste eigenaren van de Nothing Phone (1) klagen op social media over problemen met het scherm. Een aantal klachten gaan over dode pixels rondom de uitsparing voor de selfie-camera. Ook klagen mensen over een groene waas op het scherm.

Al voor de introductie van de Nothing Phone (1) zorgde de smartphone voor veel hype. De eerste smartphone van Nothing is inmiddels verkrijgbaar, maar op het internet zien we nu minder positieve berichten opduiken. Op social media, zoals Twitter en Reddit, klagen gebruikers namelijk over problemen met het scherm.

Zo schreef één eigenaar dat zijn toestel een groene waas op het scherm weergeeft. Na contact met Nothing ontving hij een nieuw exemplaar, die precies het zelfde probleem heeft. Uit reacties blijkt dat hij niet de enige consument met dit probleem is. Nothing heeft het probleem inmiddels erkend via een Twitter-reactie.

Een aantal gebruikers melden een ander schermprobleem. Deze eigenaren hebben een Nothing Phone (1) met een aantal dode pixels op het AMOLED-scherm. Deze pixels bevinden zich voornamelijk rondom de uitsparing voor de selfie-camera.

Er zijn een hoop gebruikers die geen schermproblemen ervaren, maar aangezien de Nothing Phone (1) nog maar kort geleden is gelanceerd en slechts beperkt verkrijgbaar is ziet het er niet rooskleurig uit. Ben jij in het bezit van een Nothing Phone (1)? Laat ons dan weten of jouw toestel last heeft van schermproblemen.

via [AW]