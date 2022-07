Samsung Galaxy A52, A52s, Z Flip 3 en Z Fold 3 Ontvangen Beveiligingsupdate Van Juli

Samsung heeft de beveiligingspatch van juli uitgerold naar een hoop nieuwe smartphones. De nieuwste beveiligingsupdate is nu te downloaden op de Samsung Galaxy A52, de Galaxy A52s, de Galaxy Z Flip 3 en de Galaxy Z Fold 3.

Gebruikers van de vier genoemde smartphones kunnen elk moment een notificatie verwachten waarin staat dat er een nieuwe update klaarstaat. Deze update werkt de beveiligingspatch bij naar die van juli 2022. De patch van juli 2022 bevat 33 patches van Google en nog eens 41 patches van Samsung. Na de installatie zijn de smartphones weer wat beter beschermd tegen kwetsbaarheden.

De updates rollen in fasen uit, waardoor het even kan duren voordat de update bij alle gebruikers is aangekomen. Heb je nog geen notificatie ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via ‘Instellingen‘ -> ‘Software-update‘ -> ‘Downloaden en installeren‘.

