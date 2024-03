Nothing Phone (2a) In Één Dag 100.000 Keer Verkocht

Nothing heeft onlangs zijn eerste budget-smartphone aangekondigd onder de naam Nothing Phone (2a). Uit cijfers blijkt dat deze smartphone erg in trek is. Zo laat Nothing weten dat de smartphone op de eerste verkoopdag 100.000 keer is verkocht.

Nothing CEO Carl Pei heeft bekendgemaakt dat de Nothing Phone (2a) op de eerste dag na de introductie eerder deze maand 100.000 keer werd verkocht. 60.000 van deze bestellingen werden al in de eerste 60 minuten geplaatst. De smartphone kreeg mede door de lage adviesprijs, het unieke design en de degelijke specificaties veel aandacht van de media.

Nothing Phone (2a) specificaties

De Nothing Phone (2a) beschikt onder andere over een 6,7-inch AMOLED-scherm met zeer dunne randen, een variabele verversingssnelheid tot 120Hz en een piekhelderheid van 1300 nits. Intern vinden we een MediaTek Dimensity 7200 Pro-processor, 8GB of 12GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 5000mAh (45W) accu en een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 50MP groothoeklens.

De smartphone is verkrijgbaar in de kleuren zwart en wit en beschikt aan de achterkant over een Glyph-interface die bestaat uit drie Led-strips. De Nothing Phone (2a) kost 329 euro (8GB + 128GB) of 379 euro (12GB + 256GB).

via [droidapp]