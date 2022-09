Ook OPPO Stopt Met Leveren Opladers Bij Nieuwe Smartphones

Net als veel andere fabrikanten heeft het merk OPPO besloten om te stoppen met het meeleveren van een oplader bij nieuwe smartphones. Vanaf volgend jaar verschijnen OPPO-smartphones op de markt zonder oplader in de doos.

Wie volgend jaar een smartphone van OPPO koopt moet een oplader gebruiken die je al in huis hebt of je moet een losse oplader aanschaffen. Dit heeft een topman van OPPO laten weten tegenover collega’s van Android Police. De oplader zal “bij diverse modellen” ontbreken, maar om welke modellen het gaat weten we nog niet. We verwachten echter dat het gaat om de high-end smartphones. Dit is namelijk ook het geval bij andere fabrikanten.

Fabrikanten geven als reden “het verkleinen van elektrische afval“, omdat de meeste mensen al een oplader hebben. Persoonlijk denken wij echter dat het een nieuw verdienmodel is, omdat gebruikers vaak alsnog een nieuwe oplader moeten kopen om gebruik te kunnen maken van de nieuwste snellaadtechnologie.

OPPO heeft onlangs de Reno 8-serie aangekondigd voor de Nederlandse en Belgische markt. De smartphones in deze serie worden nog wel gewoon met een oplader geleverd.

via [droidapp]