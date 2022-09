Lenovo Introduceert Lenovo Tab P11 Pro (Gen 2) Met 120Hz Scherm

Lenovo heeft tijdens de IFA-beurs in Berlijn de tweede generatie van de Tab P11 Pro en de Tab P11 aangekondigd. Zowel de Tab P11 (Gen 2) als de Tab P11 Pro (Gen 2) draaien op Android 12L en hebben een scherm met een 120Hz verversingssnelheid. De tablet is verkrijgbaar voor een vanafprijs van 299 euro.

De Lenovo Tab P11 (Gen 2) en de Tab P11 Pro (Gen 2) draaien op Android 12L. Dit is een aangepaste versie van Android die speciaal is geoptimaliseerd voor grotere schermen. Zo heeft de vernieuwde interface een taakbalk gekregen, moet multitasken beter werken en is de indeling aangepast.

De Lenovo Tab P11 Pro (Gen 2) is de meest luxe van de twee. De tablet beschikt over een 12,2-inch OLED-scherm met een resolutie van 2.560 x 1.536 pixels, een 120Hz verversingssnelheid, een 600 nits helderheid en ondersteuning voor het bredere DCI-P3-kleurenpallet en HDR10+. Intern vinden we een MediaTek Kompanio 1300T-processor, maximaal 8GB werkgeheugen, maximaal 256GB opslagruimte, een 8.200 mAh accu en vier JBL-speakers.

De voordeligere Lenovo Tab P11 (Gen 2) heeft een 11,5-inch LCD-scherm met een resolutie van 2.000 x 1.200 pixels, een 120Hz verversingssnelheid en een helderheid van 400 nits. Intern vinden we een 7.700 mAh accu, maximaal 6GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart en opnieuw vier speakers.

Lenovo zal de tablets bijwerken tot Android 14, oftwel twee grote Android-updates. De Lenovo Tab P11 (Gen 2) is vanaf november verkrijgbaar in de kleur Storm Grey voor een adviesprijs van 299 euro. De Tab P11 Pro (Gen 2) is vanaf later deze maand verkrijgbaar in de kleuren Oat en Storm Grey voor 499 euro.

via [AW]