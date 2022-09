Verwijder Deze 35 Malafide Android-apps

Google voert verschillende controles uit om te voorkomen dat er gevaarlijke applicaties in de Play Store verschijnen. Af en toe glippen er echter toch een aantal apps door de controle die schadelijk kunnen zijn voor je smartphone. Zo zijn er nu 35 Android-apps gevonden die je zo snel mogelijk van je smartphone moet verwijderen.

De malafide applicaties zijn gevonden door cybersecurity-organisatie Bitdefender. De apps kunnen malware verspreiden of persoonlijke gegevens verzamelen, wat grote gevolgen kan hebben. Het gaat om de onderstaande 35 applicaties:

– Animated Sticker Master

– Art Filter – Deep Photoeffect

– Art Girls Wallpaper HD

– Big Emoji – Keyboard

– Cat Simulator

– Colorize Old Photo

– Colorize Photos

– Create Sticker for Whatsapp

– EffectMania – Photo Editor

– Engine Wallpapers – Live & 3D

– Fast Emoji Keyboard

– GPS Location Finder

– GPS Location Maps

– Girls Art Wallpaper

– Grad Wallpapers – 3D Backdrops

– Image Warp Camera

– Keyboard – Fun Emoji, Sticker

– Led Theme – Colorful Keyboard

– Math Solver – Camera Helper

– Media Volume Slider

– My GPS Location

– Personality Charging Show

– Phi 4K Wallpaper – Anime HD

– Photopix Effects – Art Filter

– QR Creator

– Secret Astrology

– Secret Horoscope

– Sleep Sounds

– Smart GPS Location

– Smart QR Creator

– Smart QR Scanner

– Smart Wifi

– Stock Wallpapers – 4K & HD

– Volume Control

– Walls light – Wallpapers Pack

Controleer of je een of meerdere van de bovenstaande apps hebt geïnstalleerd. Zo ja, verwijder deze dan onmiddellijk.

via [AW]