Google Gaat Geen Pixelbook Chromebooks Meer Maken

Google heeft bekendgemaakt dat het bedrijf de productie van de volgende Chromebook heeft gepauzeerd en dat er voorlopig geen Pixelbook Chromebooks worden gemaakt. Het team dat werkte aan de Chromebooks richt zich nu op de ontwikkeling van andere producten en diensten.

Later dit jaar verwachten we verschillende nieuwe producten van Google, waaronder de eerste Pixel Watch en een Pixel tablet. Voor mensen die hopen op de introductie van een nieuwe Pixelbook hebben we minder goed nieuws. Google heeft tegenover The Verge namelijk bekend gemaakt dat er voorlopig geen nieuwe Pixelbook komt. Google laat weten dat het Pixelbook-team is ontbonden en alle medewerkers nu bij andere producten aan het werk zijn.

De eerste Pixelbook verscheen in 2017 op de markt en is te gebruiken als Chromebook en als tablet. De Pixelbook kwam samen met een stylus. In de jaren die volgden verschenen de Pixel Slate en de Pixel Go op de markt. Google zegt nu echter dat de Pixelbook niet langer een functie heeft binnen de Chromebook-markt. Met de Pixelbook wilde Google onder andere tonen wat er mogelijk is met Chrome OS. Inmiddels is dit wel duidelijk en is dit besturingssysteem op tal van Chromebooks te vinden.

Een andere reden voor het schrappen van de Pixelbook heeft waarschijnlijk te maken met de kostenbesparingen die de Google-CEO Sundar Pichai heeft aangekondigd. De Pixelbook is slechts een klein gedeelte van het bedrijf, maar neemt wel middelen en dus geld voor de ontwikkelingen in beslag. Door de Pixelbook te schrappen blijft er meer geld en manschappen over om smartwatches, tablets, telefoons en smarthomeproducten te maken.

Of de Pixelbook op een later tijdstip weer terugkomt is niet helemaal duidelijk, maar Google gebruikt momenteel het woord “pauzeren“. Dus er is een kans dat Google de ontwikkelingen in de toekomst weer zal hervatten.

via [AW]