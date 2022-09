“Renders Van Budget-smartphone Motorola Moto E22 Gelekt”

Motorola heeft de afgelopen weken verschillende smartphones gelanceerd, maar binnenkort kunnen we alweer een nieuw toestel verwachten. Het gaat om de budget-smartphone Moto E22, die nu te zien zou zijn op verschillende renders.

Op 8 september introduceerde Motorola onder andere de Motorola Edge 30 Ultra, Fusion en Neo. Daarnaast lanceerde de fabrikant onlangs de voordelige Moto 22s. Motorola zou nu ook een wereldwijde lancering van de Moto E22 aan het voorbereiden zijn. De lancering zal al op 16 september plaatsvinden. De Moto E22 is een budget-smartphone met een adviesprijs die ergens tussen de 100 euro en 200 euro komt te liggen.

Op de renders zien we een smartphone met een dubbele rear-camera, het Motorola-logo in het midden van de behuizing en vlakkere zijkanten. Het scherm heeft een druppelnotch voor de selfie-camera en onder het scherm zien we een behoorlijk dikke kin. Aan de bovenkant van de behuizing zit nog gewoon een 3.5mm koptelefoonaansluiting. We zien geen vingerafdrukscanner, omdat deze waarschijnlijk zit verwerkt in de aan/uit-knop aan de zijkant van de behuizing. De Moto E22 komt op de markt in de kleuren zwart, wit en blauw.

Na de officiële introductie zetten wij alle specificaties en overige details van de Motorola Moto E22 op een rijtje.

via [androidplanet]