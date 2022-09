Xiaomi 12 Lite Nu Te Koop In Nederland

De Xiaomi 12 Lite, een voordeligere versie van de reguliere Xiaomi 12, is nu in Nederland te koop. De smartphone krijgt in Nederland een adviesprijs mee van 449 euro en is onder andere verkrijgbaar bij Belsimpel.

De Xiaomi 12 Lite is een mid-range smartphone die 7,29 mm dun is en slechts 173 gram weegt. De smartphone beschikt over een 6,55-inch AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid en een Full HD-resolutie, een Snapdragon 778G-processor, 6GB of 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 4.300mAh accu met ondersteuning voor 67W snelladen, een 32MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 108MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 2MP macrolens.

Momenteel is de Xiaomi 12 Lite in Nederland verkrijgbaar in de kleuren zwart en groen, maar later zal ook de roze uitvoering in Nederland beschikbaar zijn. De Xiaomi 12 Lite kost in Nederland 449 euro.

via [androidplanet]