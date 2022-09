“Xiaomi Zal Binnenkort De Xiaomi 12T en 12T Pro Introduceren Voor Europa”

Xiaomi heeft in Europa eerder dit jaar de Xiaomi 12 uitgebracht, waarover we in onze review erg te spreken zijn. Binnenkort kunnen we echter alweer een nieuwe vlaggenschip-smartphone van de fabrikant verwachten. Xiaomi zou van plan zijn om de Xiaomi 12T en de Xiaomi 12T Pro in Europa te lanceren.

Volgens de laatste berichten is Xiaomi van plan om de Xiaomi 12T en de Xiaomi 12T Pro binnenkort te presenteren voor de Europese markt. De goedgeïnformeerde bron Winfuture schrijft dat de Xiaomi 12T en de 12T Pro allebei een 6,67-inch AMOLED-scherm krijgen met een resolutie van 2712 x 1220 pixels, een 120Hz verversingssnelheid en Corning Gorilla Glass 5. Ook hebben beide toestellen een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 120W snelladen.

De Xiaomi 12T Pro heeft een 200MP hoofdcamera, terwijl de Xiaomi 12 is uitgerust met een 108MP hoofdcamera. Het Pro-model heeft een Snapdragon 8+ Gen 1-processor, 8GB of 12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte. De reguliere Xiaomi 12T heeft naar verwachting een MediaTek Dimensity 8100 Ultra-processor, 8GB werkgeheugen en 128GB of 256GB opslagruimte. De Xiaomi 12T verschijnt op de markt voor ongeveer 650 euro en de Xiaomi 12T Pro zal ongeveer 850 euro kosten. We hebben nog geen officiële introductiedatum.

