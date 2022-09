Google Nederland Deelt Opvallende Teaser Voor Evenement Op 6 Oktober

Google Nederland heeft een teaser gedeeld voor een evenement dat op 6 oktober zal plaatsvinden. Op de teaser staat de tekst “Er komt iets bijzonders aan op 6 oktober“. Tijdens dit evenement verwachten we onder andere nieuwe smartphones, een tablet, een smartwatch en verschillende andere producten.

De onderstaande teaser is geplaatst op het Twitter-account van de Nederlandse tak van Google. Hieruit kunnen we opmaken dat Google ook van plan is om iets voor de Nederlandse markt te introduceren. Wat dat precies is is niet helemaal duidelijk, maar een teaser bevat doorgaans een aantal aanwijzingen. Zo zien we in de teaser bijvoorbeeld een grote omlijsting. Misschien is dit een hint voor de komst van de Pixel tablet.

De Pixel tablet komt met een dockingstation waarmee je de tablet als een smart display in je huis kunt plaatsen. Hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk om een schilderij weer te geven op momenten dat hij niet wordt gebruikt, zoals in de teaser te zien is.

Zijn er nog andere hints te vinden in de teaser? Geef het door in de reacties hieronder.

via [AW]