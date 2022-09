Nokia 5.4 en Nokia 3.4 Ontvangen Eindelijk Android 12-update

Gebruikers van de Nokia 5.4 en de Nokia 3.4 hebben er lang op moeten wachten, maar Nokia rolt eindelijk de Android 12-update uit naar deze toestellen. De update brengt ook gelijk een nieuwe beveiligingspatch met zich mee.

Verschillende mensen melden dat ze Android 12 kunnen downloaden op hun Nokia 5.4 of Nokia 3.4. In september 2021 kreeg de Nokia 5.4 een update naar Android 11. Gebruikers hebben dus een jaar moeten wachten op Android 12. Android 12 brengt een hoop verbeteringen met zich mee, waaronder meer privacy-opties, stabiliteitsverbeteringen en het Material You-design, waarbij de kleuren van de interface zich aanpassen aan de gekozen achtergrond. Naast de nieuwe functies installeert de update ook de beveiligingspatch van juli 2022. Hierdoor zijn de smartphones weer wat beter beschermd tegen kwetsbaarheden.

De update rolt in fasen uit, waardoor het even kan duren voordat de update bij alle gebruikers is aangekomen. Heb je nog geen notificatie ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone.

via [droidapp]