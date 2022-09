“De Specificaties Van De Google Pixel 7 Op Een Rijtje”

De officiële introductie van de Google Pixel 7 laat niet lang meer op zich wachten, maar een betrouwbare tech-lekker heeft de specificaties van Google’s aankomende vlaggenschip-smartphone alvast online gezet.

Google zal de Pixel 7 en de Pixel 7 Pro op 6 oktober aan het grote publiek tonen. Tech-lekker Yogesh Brar heeft de specificaties van de regio Pixel 7 echter alvast gedeeld. Volgens de bron heeft de Google Pixel 7 een 6,3-inch OLED-scherm, met een Full-HD-resolutie en een 90Hz verversingssnelheid. Dit is iets kleiner dan het 6,4-inch scherm van de Pixel 6. Intern vinden we een tweede generatie van Google’s Tensor-chip, 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte en een 4700 mAh accu met ondersteuning voor 30W snelladen en draadloos laden met een nog onbekende snelheid.

Achterop vinden we een 50MP hoofdlens en een 12MP groothoeklens. Voor het maken van selfies heeft de Pixel 7 een 11MP selfie-camera. Dit is een verbetering ten opzichte van de 8MP selfie-camera van de Pixel 6. De Pixel 7 draait uit de doos op Android 13, de nieuwste versie van het besturingssysteem.

Naast de Pixel 7-serie zal Google op 6 oktober ook nog een aantal andere producten tonen. De berichten spreken over nieuwe Nest-apparaten, Google’s eerste smartwatch en een Pixel tablet.

