YouTube Verhoogt Prijzen Van Abonnementen, Maar Nog Niet In Nederland

YouTube gaat de prijzen van het YouTube Premium Family abonnement in verschillende landen verhogen. De prijzen zullen tussen de 30 tot 300 procent stijgen. In Nederland en België zal op dit moment geen prijsverhoging plaatsvinden.

In de Verenigde Staten en Canada stijgt de prijs van het YouTube Premium Family van 17,99 dollar naar 22,99 dollar. In het Verenigd Koninkrijk stijgt de prijs van 17,99 pond naar 19,99 pond. In Argentinië zien we de grootste prijsstijging, aldus Golem.de, waar de prijs stijgt van 179 pesos naar 699 pesos. In Eurolanden blijven de prijzen nog ongewijzigd.

In sommige landen stijgt ook de prijs van een individuele Premium-abonnement. Zo zal de prijs in Turkije stijgen van 16,99 naar 29,99 lira en in Argentinië van 119 naar 389 pesos. De nieuwe prijzen gelden vanaf de eerstvolgende factureringscyclus. Een duidelijke verklaring voor de prijsstijging heeft YouTube niet gegeven.

via [tweakers]