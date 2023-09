Vodafone Verhoogt Abonnementprijzen Met 10 Procent

Vodafone heeft de prijzen van zijn mobiele abonnementen aangepast. Het gaat om een “inflatiecorrectie” van 10 procent. Mensen die voor 1 juli 2023 een abonnement hebben afgesloten moeten vanaf 1 oktober de nieuwe prijs betalen.

De inflatiecorrectie geldt voor zowel particuliere als zakelijke abonnementen. Heb jij dus een Scherp-, Start-, Smart- of Red-abonnement of een zakelijke Flex Mobile-, One Mobile-, Red Pro- of Business Mobile-abonnement, dan ga je vanaf volgende maand meer betalen. Vodafone berekent de inflatiecorrectie op basis van de maandelijkse abonnementskosten zonder kortingen.

Heb je een particulier abonnement na 1 juli afgesloten, dan blijf je gewoon de afgesproken prijs betalen. Zakelijke abonnementen komen niet in aanmerking voor deze uitzondering.

via [tweakers]