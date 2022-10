Introductie Xiaomi Redmi Note 12 Deze Maand “210W Snelladen”

Xiaomi is van plan om de komende week de Redmi Note 12-serie te introduceren. De Note-serie is de populairste smartphone-serie van Redmi en volgens de geruchten krijgt het topmodel van de Redmi Note 12 ondersteuning voor maar liefst 210W snelladen.

Xiaomi heeft alvast laten weten dat de Redmi Note 12-serie over twee nieuwe technologieën zal beschikken, waarvan eentje nog niet eerder op een smartphone zat. Mogelijk spreekt Xiaomi over de ondersteuning voor 210W snelladen. Eerder liet Xiaomi in India namelijk drie nieuwe smartphones keuren, waarvan eentje de mogelijkheid heeft om op te laden met 210W. De andere twee modellen kunnen met 120W en 67W snelladen.

De Redmi Note-serie bestaat uit populaire toestellen met een aantrekkelijke adviesprijs. In Nederland en België kosten de toestellen zo’n 170 euro tot 350 euro. Een exacte introductiedatum hebben we nog niet, maar de introductie zal nog deze maand plaatsvinden.

via [tweakers]