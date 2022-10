Android 13-update Voor Samsung Galaxy S22-serie Aangekomen In Europa

Goed nieuws voor mensen met een toestel uit de Galaxy S22-serie. Samsung is namelijk begonnen met de uitrol van Android 13 en de update is inmiddels ook in Europa aangekomen. De Android 13-update rolt als eerste uit in Italië.

De Android 13-update met de One UI 5-schil is in Italië nu beschikbaar voor de Samsung Galaxy S22, de Galaxy S22+ en de Galaxy S22 Ultra. Het is opmerkelijk dat de update eerder in Italië beschikbaar is dan in andere Europese landen, want Italië behoorde niet bij de landen waar het bètaprogramma voor Android 13 beschikbaar was.

One UI 5 brengt verschillende aanpassingen en verbeteringen met zich mee, waaronder een vernieuwde uiterlijk met een verbeterde gebruikersinterface en uitgebreidere widgets. We weten nog niet wanneer de Android 13-update in Nederland en België beschikbaar zal zijn, maar aangezien de update inmiddels in Europa is aangekomen hoeven we waarschijnlijk niet lang meer te wachten.

