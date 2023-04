Introductie Sony Xperia 1 V Op 11 Mei

Sony zal volgende maand zijn nieuwste vlaggenschip-smartphone introduceren. De Japanse fabrikant heeft namelijk bekend gemaakt dat de introductie van de Sony Xperia 1 V op 11 mei zal plaatsvinden.

Sony heeft de introductiedatum bekend gemaakt via de onderstaande video. De vijfde generatie van de Xperia 1-serie zal op 11 mei om 06:00 uur Nederlandse tijd worden aangekondigd. De teaser geeft niet veel details weg, maar Sony lijkt zich weer voornamelijk te richten op de camera van de smartphone.

De afgelopen weken is de Sony Xperia 1 V al verschillende keren opgedoken in het geruchtencircuit. Zo zal het design van de Xperia 1 V niet veel verschillen van zijn voorganger, maar zijn de schermranden wel iets dunner. Verder verwachten we een 6,5-inch scherm, een Snapdragon 8 Gen 2-processor, 16GB werkgeheugen, een 5000mAh accu, een 3.5mm koptelefoonaansluiting en een driedubbele rear-camera met een 12MP hoofdlens, een 12MP groothoeklens en een 12MP telelens. Ook de selfie-camera heeft een 12MP sensor. Na de officiële introductie zetten wij alle details op een rijtje.

