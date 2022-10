WhatsApp Storing Maakt Versturen Berichten Onmogelijk

WhatsApp kampt met een storing die wereldwijd voor problemen zorgt. Sinds dinsdagmorgen klagen veel mensen dat het niet mogelijk is om berichten te versturen of te ontvangen. Het is nog onduidelijk wat de reden is van de storing.

Op Allestoringen.nl komen tienduizenden meldingen binnen van mensen die klagen over problemen met WhatsApp. De meeste mensen melden dat ze geen berichten kunnen verzenden. Ook op Twitter klagen mensen er op los.

WhatsApp heeft nog niet gereageerd op de berichten. Hierdoor is het nog onduidelijk wat de oorzaak is van de grote storing en hoe lang we nog moeten wachten voordat het probleem is opgelost. Hebben jullie last van de storing? Laat het ons weten in de reacties hieronder.