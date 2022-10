“Sony Werkt Aan Compacte Smartphone Met 5,5-inch Scherm”

Smartphones van Sony zijn over het algemeen al vrij compact, maar volgens de laatste geruchten kunnen we binnenkort een nog veel kleinere smartphone verwachten. De Japanse fabrikant zou namelijk werken aan een smartphone met een 5,5-inch scherm.

Tegenwoordig is het vrij normaal dat een smartphone beschikt over een scherm met een formaat van 6,5-inch of zelfs groter. In uitzonderlijke gevallen is het scherm net iets groter dan 6-inch, maar een smartphone met een scherm kleiner dan 6-inch is zeldzaam. Toch verschijnt er volgens de geruchten binnenkort weer een compacte smartphone op de markt. Sony werkt volgens verschillende bronnen namelijk aan de Sony Xperia Ace 4, die zal worden uitgerust met een 5,5-inch scherm.

Het scherm heeft een resolutie van 2520 bij 1080 pixels en beeldverhouding van 21 bij 9. Ook interne specificaties zijn al uitgelekt. Zou de Xperia Ace 4 beschikken over een Snapdragon 4 Gen 1-processor, 6GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte en een 4500 mAh accu met ondersteuning voor 18W snelladen. Aangezien de smartphone een klein scherm heeft en een relatief grote accu verwachten we dat de Xperia Ace 4 een vrij lange accuduur krijgt.

De officiële introductie van de Sony Xperia Ace 4 zal pas volgend jaar plaatsvinden, dus neem de geruchten nog even met een korrel zout. Daarnaast is het nog onduidelijk of de smartphone ook in Nederland op de markt verschijnt.

via [androidplanet]