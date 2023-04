“WhatsApp Krijgt Geanimeerde Emoji-reacties”

WhatsApp lijkt te werken aan een nieuwe functie die het mogelijk maakt om te reageren met geanimeerde emoji’s. De functie is een uitbreiding van de emoji-reacties die sinds halverwege vorig jaar in WhatsApp beschikbaar zijn.

Sinds vorig jaar is het mogelijk om op berichten te reageren met een simpele emoji. Emoji-reacties was een functie waar veel WhatsApp-gebruikers lange tijd om hebben gevraagd, omdat deze functie al langer in de meeste concurrerende chat-apps te vinden was. Een van de bekendere chat-apps met emoji-reacties is Telegram.

Met emoji-reacties kun je een bericht lang ingedrukt houden en vervolgens een emoji selecteren. Dit werkt sneller dan het schrijven van een tekstbericht en laat duidelijker zien op welk bericht je reageert. De bron WABetainfo schrijft nu dat we straks de mogelijkheid krijgen om niet alleen een standaard emoji te selecteren, maar ook voor een geanimeerde emoji kunnen kiezen. Op dit moment is WhatsApp de functie nog aan het ontwikkelen en het is nog onduidelijk wanneer WhatsApp de geanimeerde emoji-reacties zal uitrollen.

via [AW]