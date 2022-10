Specificaties Van Budget-smartphone Samsung Galaxy A14 Gelekt

Samsung werkt aan een opvolger van de Samsung Galaxy A13, een populaire budget-smartphone die inmiddels al vanaf 159 euro verkrijgbaar is. De Galaxy A14 komt voor een groot deel overeen met zijn voorganger, maar brengt een aantal upgrades met zich mee.

De Galaxy A13 is erg populair en staat zelfs in de top tien bestverkochte smartphones van dit jaar. Het is dan ook niet gek dat veel mensen uitkijken naar de Galaxy A14. De eerste geruchten over de Galaxy A14 zijn inmiddels opgedoken. Zo krijgen alle modellen volgens de berichten dit keer een scherm met een Full HD+-resolutie. Bij de Galaxy A13 was dit alleen het geval bij het 4G-model, terwijl het 5G-model het moet doen met een HD+-scherm.

Op gelekte beelden zien we dat het scherm van de Galaxy A14 nu een u-vorm heeft, in plaats van een v-vorm. De vingerafdrukscanner zit opnieuw in de aan/uit-knop en voor de rekenkracht stapt Samsung over naar een krachtigere processor van MediaTek. Om welke processer het precies gaat weten we nog niet. Als laatste zien we dat de Galaxy A14 niet vier, maar drie lenzen aan de achterkant heeft. Samsung haalt dus een van de minst belangrijke lenzen weg en geeft de overige lenzen meer aandacht, zodat de camera ondanks een lens minder toch mooiere foto’s moet maken.

Naar verwachting gaat de Galaxy A14 iets meer kosten dan zijn voorganger. Een adviesprijs van 199 euro ligt voor de hand. De officiële introductie zal waarschijnlijk begin 2023 plaatsvinden.

via [AW]