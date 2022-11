Asus Deelt Android 13 Updateschema

Asus heeft het updateschema van Android 13 gedeeld. In totaal rolt Asus de Android 13-update uit naar zeven smartphones, inclusief de Zenfone 9 en de Zenfone 8. De eerste smartphone ontvangt de update volgende maand.

Asus is geen grote speler op de smartphonemarkt, maar af en toe introduceert de fabrikant een nieuwe smartphone voor in de Zenfone-serie of de ROG-serie die speciaal is gemaakt voor fanatieke gamers. De nieuwste smartphones van Asus krijgen de komende maanden een update naar Android 13.

In december begint Asus met de uitrol van Android 13 voor de Asus Zenfone 9. In januari 2023 rolt dezelfde update uit naar de Asus Zenfone 8-serie. In het eerste kwartaal van 2023 zal Asus de Android 13-update ook uitrollen naar de Asus ROG Phone 6D, de ROG Phone 6D Ultimate, de ROG Phone 6 en de ROG Phone 6 Pro. Als laatste komt de update in het tweede kwartaal van 2023 binnen op de ROG Phone 5 en 5S-serie. De Android 13-update brengt verschillende nieuwe functies met zich mee en komt met een nieuwe versie van Asus’s eigen Android-schil.

via [droidapp]