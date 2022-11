Besparen In Deze Dure Tijden? Kies Voor Refurbished

Iedereen voelt de sterke inflatie en daarom zoeken wij allemaal naar manieren om geld te besparen. Toch willen vele van ons de nieuwste snufjes in huis halen, waaronder de nieuwste smartphones. Helaas stijgen de prijzen van smartphones mee met de inflatie, dus hier betalen we de hoofdprijs voor. Gelukkig is er een manier om geld te besparen op een nieuwe smartphone. In dit artikel gaan we wat dieper in op zogeheten refurbished smartphones.

Wat is een refurbished smartphone

Verkopers van smartphones nemen regelmatig gebruikte smartphones terug. Zo komt het bijvoorbeeld voor dat er wat mis is met een nieuwe smartphone of komt een klant terug om een gebruikte smartphone in te ruilen voor een ander toestel. De verkoper neemt deze smartphones terug en voert de nodige stappen uit om deze smartphones weer in een zo goed als nieuwe staat te brengen. Dit is een refurbished smartphone.

Zo koopt een klant bijvoorbeeld een gloednieuwe Samsung Galaxy S21, maar bij ontvangst blijkt de Galaxy S21 een defecte accu te hebben. In dat geval stuurt de klant de smartphone terug naar de verkoper. De klant krijgt een gloednieuw exemplaar terwijl de verkoper het defecte toestel terugneemt.

Het is zonde om de defecte smartphone weg te gooien als het probleem eenvoudig op te lossen is. Daarom vervangt de verkoper de accu en eventuele andere defecte componenten, wordt de smartphone schoongemaakt en voert de verkoper een harde reset uit. Na de reparatie is de smartphone zo goed als nieuw en gaat de smartphone weer opnieuw de verkoop in.

Refurbished is goedkoper

Ondanks dat een refurbished smartphone zo goed als nieuw is, spreken we eigenlijk over een tweedehands toestel. Daarom kan de verkoper niet hetzelfde prijskaartje hangen aan een refurbished Samsung Galaxy S21 als aan een gloednieuwe Galaxy S21. Voor een refurbished smartphone betaal je dus minder.

Een refurbished smartphone kost minder dan een gloednieuwe Galaxy S21, maar vaak wel wat meer dan een echte tweedehands toestel. Dit komt doordat een refurbished smartphone door een strenge controle is gegaan en daardoor zo goed als nieuw is. Ook worden refurbished smartphones gewoon geleverd met een garantie. Een echte tweedehands toestel bevat daarentegen vaak gebruikersschade zoals krasjes op het scherm en de garantieperiode is vaak al verlopen.

Refurbished is duurzaam

Uiteindelijk is een refurbished smartphone een stuk duurzamer dan een nieuwe smartphone of tweedehands exemplaar. Je zorgt er namelijk voor dat een teruggebrachte smartphone een tweede leven krijgt en tegelijkertijd bespaar je zelf tot enkele honderden euro’s. Ook kun je een refurbished smartphone doorgaans net zo lang gebruiken als een nieuwe smartphone, omdat refurbished smartphones gewoon worden verkocht met een x-aantal jaren garantie.

Een refurbished smartphone kun je bij problemen dus eenvoudig gratis laten repareren, terwijl de reparatiekosten van een tweedehands toestel vaak niet meer uitkunnen. Hierdoor koop je alsnog een nieuwe smartphone wanneer de tweedehandse smartphone breekt.