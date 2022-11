Honor 80 Pro Aangekondigd: High-end Smartphone Met 160MP Camera

Honor heeft de Honor 80-serie aangekondigd. De duurste versie in de Honor 80-serie beschikt over een Snapdragon 8+ Gen 1-processor, een 160MP camera en een 120Hz scherm. De smartphones in de serie krijgen een aantrekkelijke adviesprijs mee.

De Honor 80-serie bestaat uit drie smartphones. Namelijk de Honor 80 Pro, de reguliere Honor 80 en de voordeligere Honor 80 SE. De Honor 80 Pro is een high-end toestel en de andere twee zijn mid-range toestellen. Momenteel zijn de smartphones alleen voor de Chinese markt aangekondigd, maar de Honor 80-serie zal op een later tijdstip ook buiten China op de markt verschijnen.

De Honor 80 Pro beschikt over een 6,78-inch OLED-scherm met een resolutie van 2700 x 1224 pixels en een 120Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 8+ Gen 1-processor, tot 12GB werkgeheugen, tot 512GB opslagruimte, een 4.800 mAh accu met ondersteuning voor 66W snelladen en een driedubbele rear-camera met een 160MP hoofdlens, een 50MP groothoeklens en een 2MP dieptelens. De camera heeft echter geen optische beeldstabilisatie (OIS). Voorop vinden we nog een dubbele selfie-camera met een 50MP groothoeklens en een dieptelens. De Honor 80 Pro draait op Android 12 met de Magic UI 7-schil.

De Honor 80 Pro krijgt in China een vanafprijs mee van omgerekend zo’n 570 euro. Voor de uitvoering met 512GB opslagruimte betaal je zo’n 670 euro.

De reguliere Honor 80 heeft dezelfde 160MP camera aan de achterkant, maar verder heeft dit model een eenvoudiger scherm, een Snapdragon 782G-processor en een enkele 32MP selfie-camera. De Honor 80 SE heeft nog minder krachtige specificaties, maar kan wel net als het duurdere model met 66W snelladen. De Honor 80 krijgt een vanafprijs mee van 440 euro en de Honor 80 SE kost omgerekend zo’n 390 euro.

via [AW]